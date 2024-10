Maltempo, il vento scoperchia il tetto della scuola Foscolo a Brescia

Il maltempo si fa sentire sul Bresciano, a cominciare dalla città. Il forte vento ha infatti scoperchiato parte del tetto della scuola media Ugo Foscolo, in via Galileo Galilei. In particolare a cadere a terra sono state delle lastre coibentate del rivestimento. Caduto anche un albero davanti all’istituto.

Dalle primissime informazione parrebbe che nessuna persona sia rimasta coinvolta dall’incidente. I Vigili del fuoco sono sul ponto per mettere in sicurezza per verificare le condizioni della struttura. Sul posto anche i carabinieri

L'intervento dei Vigili del fuoco alla scuola Foscolo - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Un albero pericolante è stato segnalato anche alla scuola Audiofonetica di via Sant’Antonio mentre in via Lamarmora sono cadute alcune impalcature. A Ome invece un arbusto è precipitato sulla strada provinciale.