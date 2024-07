Si sentono male nel tunnel della Tav a Desenzano: 4 operai soccorsi

Quattro operai tra i 18 e i 49 anni hanno accusato un malore mentre stavano lavorando nel tunnel della Tav a Desenzano del Garda.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe bloccato l’impianto di areazione nella galleria e i quattro lavoratori sono rimasti intossicati.

Nessuno è in condizioni gravi, ma tutti e quattro sono stati portati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Ats per accettare le origini di alcune esalazioni di sostanze che hanno ristagnato in un tratto della galleria della Tav. A causare il ristagno potrebbero essere state le alte temperature esterne, che poi avrebbero provocato un malessere generale ai quattro operai.

Nel cantiere della Tav vigono piani di prevenzione e di emergenza che prevedono interventi tempestivi davanti ai primi sintomi di intossicazione o problemi respiratori in spazi ristretti.

Ora ai tecnici Ats spetta il compito di capire cosa possa avere provocato le esalazioni: non si esclude comunque il combinato tra sublimazioni di bentonite, malte cementizie e guaine in catrame.