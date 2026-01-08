Malore sul lavoro a 51 anni, Coccaglio dice addio a Simone Bulli

«Un animo buono, un volontario eccezionale, proprio come la sua Marcella». Sono le parole, colme di dolore, di Deborah Alberti, una delle referenti diTeamlife di Chiari, associazione sportiva dilettantistica in prima fila nel Sociale. Sodalizio che da circa tre anni era diventata la seconda famiglia di Simone Bulli, l’operaio di 51 anni residente a Coccaglio, ma originario della Toscana, morto ieri pomeriggio a seguito di un improvviso malore sul posto di lavoro. Proprio a Chiari, in via Garibaldi, a pochi passi da piazza Zanardelli.

Stando alle prime ricostruzioni e alle parole dei presenti, che l’hanno visto accasciarsi a terra, Bulli, mentre stava lavorando in un appartamento in ristrutturazione situato al primo piano di un edificio del centro, è caduto dal ponteggio (non particolarmente alto). L’operaio non ha più ripreso conoscenza e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Bulli, però, non è morto sul cantiere: il decesso è stato dichiarato poco dopo in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni disperate a bordo dell’elisoccorso atterrato al campo sportivo. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Ats, trattandosi di un cantiere.

Il ricordo

«Simone era sempre presente – conclude Deborah, con la voce rotta dalla commozione –. Tutti gli volevano bene, era una persona splendida. Era il nostro tuttofare, per questo lo avevamo nominato responsabile della logistica per gli eventi. Lui e Marcella erano una coppia meravigliosa». Il funerale sarà lunedì alle 10 a Coccaglio.