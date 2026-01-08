Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Malore sul lavoro a 51 anni, Coccaglio dice addio a Simone Bulli

Simone Bracchi
L’uomo si trovava in cantiere a Chiari ed era anche un volontario di Teamlife: il funerale sarà lunedì 12 gennaio
Simone Bulli
Simone Bulli
AA

«Un animo buono, un volontario eccezionale, proprio come la sua Marcella». Sono le parole, colme di dolore, di Deborah Alberti, una delle referenti diTeamlife di Chiari, associazione sportiva dilettantistica in prima fila nel Sociale. Sodalizio che da circa tre anni era diventata la seconda famiglia di Simone Bulli, l’operaio di 51 anni residente a Coccaglio, ma originario della Toscana, morto ieri pomeriggio a seguito di un improvviso malore sul posto di lavoro. Proprio a Chiari, in via Garibaldi, a pochi passi da piazza Zanardelli.

Stando alle prime ricostruzioni e alle parole dei presenti, che l’hanno visto accasciarsi a terra, Bulli, mentre stava lavorando in un appartamento in ristrutturazione situato al primo piano di un edificio del centro, è caduto dal ponteggio (non particolarmente alto). L’operaio non ha più ripreso conoscenza e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare. Bulli, però, non è morto sul cantiere: il decesso è stato dichiarato poco dopo in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni disperate a bordo dell’elisoccorso atterrato al campo sportivo. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Ats, trattandosi di un cantiere.

Il ricordo

«Simone era sempre presente – conclude Deborah, con la voce rotta dalla commozione –. Tutti gli volevano bene, era una persona splendida. Era il nostro tuttofare, per questo lo avevamo nominato responsabile della logistica per gli eventi. Lui e Marcella erano una coppia meravigliosa». Il funerale sarà lunedì alle 10 a Coccaglio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
maloreCoccaglioChiari
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario