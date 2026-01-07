Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Chiari, si sente male sul lavoro: muore un operaio di 51 anni

Simone Bracchi
Per l’uomo, residente a Coccaglio, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato dichiarato in ospedale
La tragedia è avvenuta a Chiari in via Garibaldi
La tragedia è avvenuta a Chiari in via Garibaldi
AA

Ha accusato un malore mentre stava lavorando in un cantiere nel centro di Chiari: morto, in ospedale, un operaio di 51 anni residente a Coccaglio. È successo oggi pomeriggio, mercoledì 7 gennaio, in via Garibaldi, a pochi passi da piazza Zanardelli.

L’operaio, mentre stava lavorando all’interno di un’abitazione in ristrutturazione al primo piano, è caduto dal ponteggio (da pochi centimetri) e non ha più ripreso conoscenza. I presenti, che l’hanno visto accasciarsi, hanno lanciato subito l’allarme: oltre all’ambulanza, che ha trasportato il 51enne al campo sportivo dove era atterrato l’elisoccorso, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e Ats.

L’uomo, molto conosciuto anche a Chiari in quanto impegnato nel volontariato, è morto in ospedale. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
malore sul lavoroelisoccorsomortoChiariCoccaglio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario