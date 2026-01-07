Chiari, si sente male sul lavoro: muore un operaio di 51 anni

Ha accusato un malore mentre stava lavorando in un cantiere nel centro di Chiari: morto, in ospedale, un operaio di 51 anni residente a Coccaglio. È successo oggi pomeriggio, mercoledì 7 gennaio, in via Garibaldi, a pochi passi da piazza Zanardelli.

L’operaio, mentre stava lavorando all’interno di un’abitazione in ristrutturazione al primo piano, è caduto dal ponteggio (da pochi centimetri) e non ha più ripreso conoscenza. I presenti, che l’hanno visto accasciarsi, hanno lanciato subito l’allarme: oltre all’ambulanza, che ha trasportato il 51enne al campo sportivo dove era atterrato l’elisoccorso, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e Ats.

L’uomo, molto conosciuto anche a Chiari in quanto impegnato nel volontariato, è morto in ospedale.