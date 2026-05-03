Malore in gara, muore il pilota di regolarità Stefano Torrini
Residente a Rodengo Saiano, aveva 68 anni e si trovava al Campionato Italiano di regolarità Gruppo 5 a Terrasini, in Sicilia: «Era un vero amico», scrive il Motoclub RS77
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