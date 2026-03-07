Malore in auto a Desenzano: muore dopo 2 settimane Laurent Pierre Schnepf

Non ce l’ha fatta Laurent Pierre Schnepf, il 48enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto due settimane fa, il 20 febbraio, alla rotonda di viale Dal Molin, davanti all’hotel Estée. L’uomo era stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto: la vettura aveva invaso la corsia opposta, divelto la segnaletica e terminato la corsa sul camminamento che costeggia il viale.

Leggi anche Perde il controllo della Tesla e si schianta, poliziotti lo rianimano

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. I primi a intervenire erano stati gli agenti della Polizia locale, che avevano avviato le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore in dotazione alle pattuglie. Poco dopo era arrivato l’elisoccorso, che lo aveva trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.

Per giorni Schnepf ha lottato tra la vita e la morte, ma le conseguenze del malore e dell’incidente si sono rivelate troppo gravi.

Generosità

Molto conosciuto in città, lascia la moglie Jessica e i due figli piccoli, Emma Christine e Francesco. In queste ore la famiglia ha compiuto anche una scelta di grande generosità, acconsentendo alla donazione degli organi.

I funerali saranno celebrati lunedì 9 marzo alle 15 nel Duomo di Desenzano.