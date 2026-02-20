Giornale di Brescia
Perde il controllo della Tesla e si schianta, poliziotti lo rianimano

Alice Scalfi
Il grave incidente è accaduto a Desenzano del Garda: il 48enne è stato poi trasportato in elicottero in codice rosso al Civile
Grave incidente poco prima delle 13 alla rotonda di viale Dal Molin, di fronte all’hotel Estèe, nel pieno centro di Desenzano. Un uomo di 48 anni ha perso il controllo della propria Tesla, ha invaso la corsia opposta, divelto un segnale stradale e terminato la corsa sul camminamento pedonale che costeggia il viale.

Le condizioni del conducente sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Desenzano, che hanno rotto il finestrino per estrarre l’uomo dall’abitacolo e avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore in dotazione alle pattuglie. È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso e il 48enne è stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore improvviso che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e deviazioni durante le operazioni di soccorso e rilievo.

