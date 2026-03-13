Malore a Guadalupa, sabato l’ultimo saluto a Chiara Borboni

La salma è rientrata a Brescia e sono stati fissati i funerali di Chiara Borboni, la fotografa 53enne originaria di Botticino morta nei giorni scorsi a bordo di una nave da crociera mentre si trovava al lavoro nei Caraibi.

La donna, che da oltre vent’anni lavorava come fotografa sulle navi della flotta Costa Crociere, era stata trovata senza vita nella sua cabina sulla Costa Fascinosa, ormeggiata a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, il personale medico di bordo era intervenuto immediatamente dopo l’allarme, ma non aveva potuto fare altro che constatare il decesso.

L’ultimo saluto

Nei giorni successivi è stato avviato l’iter per il rientro della salma in Italia. Ora il corpo della fotografa è tornato nel Bresciano e i familiari hanno organizzato l’ultimo saluto. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria La Cattolica di Rezzato, dove sarà possibile rendere omaggio fino a sabato alle 12.

Il funerale in forma civile si terrà alle 14 di sabato 14 marzo 2026, alla sala del commiato delle Generali di Brescia in via Bargagni 25 (zona Sant’Eufemia). Si proseguirà poi per il cimitero di Botticino Sera.