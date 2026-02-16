Malore a Guadalupa: muore 53enne fotografa di Botticino

Con il suo obiettivo immortalava scorci, attimi, emozioni. La fotografia era la sua grande passione, una passione che era riuscita a trasformare in una lavoro che la portava in giro per il mondo, a bordo delle navi da crociera. E con la fotografia stava lavorando anche in questi giorni, proprio su una nave. L’ennesimo viaggio però ha avuto il peggiore degli epiloghi. Chiara Borboni, 53enne fotografa di casa a Botticino, è stata stroncata da un malore, proprio mentre si trovava a bordo della nave sulla quale lavorava.

Il lavoro sulle navi

La fotografa, che lavorava da oltre 20 anni per la Costa Crociere, è stata trovata senza vita nella sua cabina sulla nave Costa Fascinosa mentre si trovava nei Caraibi, a Guadalupa, ormeggiata a Pointe-à-Pitre. «Il Team medico di bordo è intervenuto immediatamente, prestando tutta l’assistenza possibile. Nonostante i tempestivi soccorsi e l’assistenza, potendo purtroppo solo constatare il decesso della collega» spiega Costa Crociere in una nota.

Quanti conoscevano Chiara Borboni, raccontano di una persona autentica, piacevole e divertente, sempre pronta a tendere una mano, a spendere una parola di incoraggiamento, e ad essere sostegno e sprone. Figlia unica, era cresciuta a Botticino e ci era tornata a vivere nel 2019, dopo una lunga parentesi in città. Lascia gli anziani genitori, attorno ai quali in queste difficili ore si sono stretti famigliari e numerosi amici.

«Come previsto dai protocolli - spiega Costa Crociere - sono state prontamente informate tutte le autorità competenti. Il Care Team della Compagnia sta fornendo supporto ai familiari più stretti, che sono stati tempestivamente avvisati, e sta coordinando le operazioni per il rimpatrio della salma».