﻿CronacaValcamonica

Malegno, si cerca ancora il 54enne: ipotesi allontanamento volontario

Roberto Manieri
L'ipotesi più gettonata dai carabinieri della Compagnia di Breno è che l'uomo si sia spostato usando un bus oppure prendendo il treno
I Vigili del fuoco partecipano alle ricerche - Foto Vigili del Fuoco © www.giornaledibrescia.it
AA

Proseguono anche in queste ore in Valcamonica le ricerche di Gabriele Pezzoni, il 54enne di Malegno la cui scomparsa è stata denunciata nei giorni scorsi dopo che l'uomo aveva lasciato in un biglietto la sua volontà di allontanarsi da casa. Il 54enne ha incaricato un vicino - a cui avrebbe lasciato anche le chiavi - di dar da mangiare il suo cane, quindi ha lasciato il cellulare a casa ed è sparito.

Sino ad ora le sue ricerche si sono concentrate in una zona boschiva al limitare del paese dove l'uomo accudisce degli orti. Ma l'ipotesi più gettonata dai carabinieri della Compagnia di Breno è che l'uomo si sia allontanato usando un bus oppure prendendo il treno. Il 54enne non ha la patente e la macchina ma usa una bicicletta elettrica che ora è in garage.

Alcuni anni fa Pezzoni si era allontanato in modo analogo destando allarme, per poi tornare a casa dopo qualche tempo. Seguito dai servizi sociali del Comune per il 54enne si sono adoperati in molti per le sue ricerche. Ora i carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune. Si spera di poter vedere l'uomo inquadrato e desumere dai fotogrammi la direzione presa

Argomenti
uomo scomparsoMalegno
