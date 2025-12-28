Lascia il cane a un vicino e sparisce: si cerca un 54enne a Malegno

Ha lasciato le chiavi di casa ad un vicino con la raccomandazione di occuparsi del suo cane e di sfamarlo. Quindi a piedi (l’uomo è privo di auto e di patente) si è allontanato alla volta di una folta zona boschiva nei pressi di Malegno.

Alla denuncia di scomparsa del suo amministratore di sostegno sono immediatamente scattate le sue ricerche. I Carabinieri della compagnia di Breno si sono attivati e in seguito all’allarme si è composto il campo base delle ricerche da cui nella giornata di oggi e sino alle 22 sono partite le squadre dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino che hanno dato corso al rastrellamento della parte bassa della folta zona boschiva alla ricerca del 54enne.

L’ipotesi è che l’uomo, già in cura per alcuni problemi psichici, abbia di fatto ripetuto quanto già accaduto tempo fa, quando in preda allo sconforto si è allontanato da casa sino a quando è stato poi ritrovato.

Le ricerche

I volontari impegnati nelle ricerche devono misurarsi con un terreno impervio e con il gelo che nelle ore notturne attanagliano la zona. Le ricerche del 54enne avvengono anche utilizzando dei sensori termici che nella notte dovrebbero agevolare il suo ritrovamento. In caso di risultato negativo il territorio sarà battuto nuovamente da domani mattina.