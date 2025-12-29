Malegno, riprese le ricerche del 54enne scomparso

Sono riprese alle prime luci dell’alba le ricerche nei boschi di Malegno, in Valcamonica, del 54enne affetto da alcune problematiche psichiatriche che, nella giornata di ieri, si è volontariamente allontanato da casa, consegnando le chiavi del proprio appartamento a un vicino con la raccomandazione di occuparsi del suo cane.

L’uomo, già seguito dai servizi sociali comunali, si sarebbe allontanato a piedi, lasciando la bicicletta elettrica nel garage e il cellulare in casa, appoggiato su un tavolo. Ieri, per tutta la giornata, dopo la denuncia presentata dal suo amministratore di sostegno, sono scattate le ricerche in una vasta zona boschiva dove l’uomo era solito accudire alcuni orti al limitare di Malegno.

Le operazioni sono state sospese ieri sera attorno alle 22 a causa delle basse temperature e della particolare impervietà dell’area. Alle ricerche partecipano squadre dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino, oltre a uomini della Guardia di finanza.

Questa mattina, dal punto avanzato, sede operativa delle attività di ricerca, si è deciso di effettuare un ultimo sopralluogo nella zona boschiva e di valutare, tracciandoli, gli ultimi movimenti del cellulare dell’uomo prima della scomparsa del segnale.

L’ipotesi è che il 54enne possa essersi allontanato utilizzando mezzi pubblici, come autobus o treni. I carabinieri della Compagnia di Breno stanno valutando tutte le piste, compresa l’eventualità che l’uomo, come già accaduto anni addietro, si sia allontanato prendendo il primo treno disponibile e sia arrivato direttamente alla stazione di Brescia.