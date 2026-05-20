Maldive, recuperati gli ultimi due corpi degli italiani morti

Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive: si tratta di Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone (recuperata ieri insieme a Federico Gualtieri), e Muriel Oddenino. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. Il primo è già stato sollevato su una barca d'appoggio; il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione.

Le cause Intanto le indagini vanno avanti per chiarire la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi non si può escludere che i cinque italiani possano essersi persi e aver quindi finito l'ossigeno nelle bombole, come anche che siano stati stati risucchiati in profondità da una fortissima corrente. Sotto la lente le attrezzature recuperate, tra cui telecamere GoPro e computer. I dispositivi, consegnati alla polizia, potrebbero essere la chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Dagli esami autoptici arriveranno i primi punti fermi sulle cause della morte.