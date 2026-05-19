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Maldive, recuperati due dei quattro corpi degli italiani ancora in mare

La vicepresidente di Dan Europe: «Sul posto professionisti altamente qualificati, l’immersione è complessa»
Le operazioni di recupero - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Le operazioni di recupero - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. Lo riportano i media locali. Il team di Dan Europe impegnato nelle operazioni è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist.

«Immersione complessa»

«Si tratta effettivamente di un’immersione complessa, ormai sappiamo tutti perché ci sono stati tanti articoli. All’interno della grotta la profondità scende ancora e quando si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, possibilità di scarsa visibilità, chiaramente le operazioni diventano complesse» e «per noi la sicurezza è la priorità numero uno, quindi la squadra di soccorsi sa che questa deve essere la priorità anche per loro e non mettersi in pericolo».

Lo ha detto Laura Marroni, vicepresidente e Ceo della fondazione privata Dan Europe, intervistata a Rainews24. «Siamo fiduciosi di aver inviato professionisti altamente qualificati che pensano alla sicurezza dei soccorritori prima di qualsiasi altra cosa».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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