Maldive, pubblicate le immagini del recupero nella grotta subacquea

La società Dan Europe (Divers alert network) ha pubblicato sui social le prime immagini che documentano la missione dei sub speleologi finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, impegnati nel recupero dei corpi dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione nell’atollo maldiviano di Vaavu .

Gli scatti mostrano un ambiente subacqueo in cui le condizioni restano ancora parzialmente visibili nella zona più esterna della grotta, ma già caratterizzate da difficoltà operative tipiche delle immersioni in ambienti chiusi.

Le sezioni più profonde e la riduzione della visibilità

Le immagini successive documentano invece «le sezioni interne più strette della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa dei sedimenti corallini sollevati e la navigazione diventa più complessa».

Secondo quanto specificato da Dan Europe, compagnia assicurativa specializzata in attività subacquee, «sono questi gli ambienti in cui la squadra di soccorso ha operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni».

Il contesto descritto restituisce condizioni operative estreme, con spazi ridotti e visibilità variabile, tipici delle operazioni di speleosubacquea in cavità naturali sommerse.