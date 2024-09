Si indaga sulla vita della maestra morta al Civile

Carmela Girasole aveva 45 anni e insegnava a Brescia. Il suo nome non era nuovo per l’ospedale Civile: sarà eseguita l’autopsia

1 ' di lettura

Carmela Girasole in una foto sui suoi profili social - Foto tratta da Fb

L’appartamento in cui viveva, in una traversa di via Garibaldi, è chiuso. I vicini dicono solo «la signora non c’è, non la vediamo da qualche giorno». Tocca alla Squadra Mobile della Questura fare chiarezza sulle ultime ore di vita di Carmela Girasole, la maestra di 45 anni, insegnante alla scuola Ugolini di via Repubblica Argentina, morta tra martedì e mercoledì all’ospedale Civile di Brescia per quello che è stato definito, in prima istanza, un probabile aneurisma. Sarà infatti l’autopsia, dis