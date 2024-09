Muore una maestra di 45 anni: indagini sulle cause del decesso

Carmela Girasole stroncata da un aneurisma, ma è stata disposta l’autopsia per escludere un trauma. I colleghi: «Siamo sotto choc»

Carmela Girasole in una foto sui suoi profili social - Foto tratta da Fb

Era arrivata al Pronto soccorso, accompagnata dal marito, in condizioni disperate. Un intervento chirurgico d’urgenza e il successivo ricovero in terapia intensiva non l’hanno salvata. E ora la procura di Brescia indaga sulla morte di Carmela Girasole, maestra 45enne di scuola elementare, lo scorso anno alla Ugolini in zona via Cremona. L’indagine Il pubblico ministero Francesco Carlo Milanesi ha disposto l’autopsia. I primi referti parlano di un possibile aneurisma, ma chi indaga vuole capire s