Madonna del Rosario, a Morgnaga la festa attesa da cinque anni

A Morgnaga, suggestiva frazione di Gardone Riviera, è arrivato il momento atteso da cinque anni. Da giovedì 8 a domenica 11 si celebra la solenne festa quinquennale della Madonna del Rosario. Gli abitanti della frazione, come sempre, non si sono risparmiati e hanno vestito il paese di luci, colori, festoni e fiori. Uno spettacolo di grande suggestione, che offre anche l’occasione per scoprire questo antico borgo di impianto tardo medievale.
Il programma
Le celebrazioni in onore della Vergine Maria prevedono, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, il rosario alle 17.30 e le messe presiedute rispettivamente da don Roberto Rongoni, don Ardicio Dagani e don Massimo Sbaraini. La serata di sabato sarà inoltre animata, alle 20.30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate, da un concerto della Corale San Nicolò, diretta dal maestro Nicola Chiarini, con Andrea Piacentini all’organo e Andrea Manni come voce narrante. Domenica, alle 11.15, sarà celebrata la messa presieduta dal parroco don Angelo Olivetti.
Nel pomeriggio è in programma il momento culminante della festa religiosa: alle 17.30 la messa concelebrata, seguita dalla processione con la statua della Madonna per le vie di Morgnaga. Il corteo attraverserà le stradine del borgo, accompagnato dalle note della banda «Giuseppe Verdi» di Toscolano Maderno.