A Roncadelle maxi esercitazione della Protezione Civile

Nel centro operativo della Provincia di Brescia a Roncadelle è in corso da venerdì, per durare fino a domenica, un articolato momento di formazione e aggiornamento per i volontari della Protezione Civile, mirato ad accrescere le competenze e la capacità di azione in qualsiasi scenario di emergenza.

In particolare, in queste ore viene testata la tempistica di reazione della colonna mobile provinciale, rispetto alla progettazione e all’approntamento di strutture e spazi per la logistica, con l’allestimento di una cucina da campo, distribuzione pasti, allacciamento servizi igienici, spazi per attività di segreteria e distribuzione e attivazione di radio per le operazioni di coordinamento nell’allestimento del campo.

In tutto un’ottantina le organizzazioni di volontariato coinvolte nell’esercitazione, con l’utilizzo anche di mezzi di Regione Lombardia e Provincia di Brescia. L’esercitazione è anche un’occasione per sottolineare il valore dei volontari, sempre a disposizione della comunità con generosità e professionalità.