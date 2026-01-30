Maclodio, vinto un milione di euro al Milion Day

Un milione di euro vinto a Maclodio con una giocata al MillionDay. L’estrazione delle 20.30 di ieri, 29 gennaio, ha premiato un fortunato giocatore che, con una giocata plurima, ha centrato la combinazione vincente 8, 10, 15, 25, 27, conquistando il premio massimo previsto dal regolamento del gioco.

La vincita è stata segnalata dall’Agenzia Agimeg e rappresenta la quinta vincita milionaria registrata in Italia dall’inizio del 2026, riportando ancora una volta la provincia di Brescia al centro delle cronache legate alla fortuna.

Il MillionDay è un gioco numerico a estrazione quotidiana che prevede la scelta di cinque numeri compresi tra 1 e 55. Il costo della singola giocata è di 1 euro e il premio massimo, pari a un milione di euro, si ottiene indovinando tutti e cinque i numeri estratti. Secondo le probabilità ufficiali, la possibilità di ottenere una vincita è di una su 17,7 per due numeri, una su 284 per tre numeri, una su 13.915 per quattro numeri e di una su 3.478.761 per centrare la combinazione completa da cinque numeri.