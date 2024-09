Un’onda arcobaleno in centro storico: torna il Brescia Pride

Un’onda arcobaleno si prepara a scorrere di nuovo tra le vie del centro storico. Sabato 7 settembre torna il Brescia Pride, il corteo per i diritti LGBTQIAPK, acronimo che sta per lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali, asessuati, pansessuali, kink, che un anno fa ha richiamato oltre ottomila persone. E a meno di una settimana dall’evento non manca la polemica: il Comune di Maclodio ha infatti annunciato che non concederà il patrocinio.

Organizzata dal Comitato Brescia Pride, nato da diverse realtà dell’attivismo bresciano e ora associazione, la manifestazione si propone di ribadire l’importanza di una «lotta intersezionale, transfemminista e antifascista», promuovendo un «messaggio di pace, unito ad azioni concrete e collettive». L’impegno, che i bresciani sono invitati ad accogliere e condividere, è per «l’equità, l’inclusività, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti umani».

L’appuntamento è per le 15 in piazza Vittoria: dopo gli interventi iniziali che daranno le informazioni logistiche, il corteo partirà alle 16 per proseguire verso Via IV Novembre, Via Verdi, Via F.lli Porcellaga, Corso Martiri della Libertà, Via Vittorio Emanuele II, Via San Martino della Battaglia, Corso Zanardelli, Via X Giornate, Via IV Novembre (qui la mappa con punti acqua, percorsi alternativi e servizi accessibili). Il rientro è previsto in piazza Vittoria alle 18, dove parleranno gli ospiti: dopo il Comitato, interverranno l’avvocata e attivista Roberta Parigiani, la coppia social che parla di cucina vegetale DiPazza, l’attivista Francesca laz3cca e la sindaca di Brescia Laura Castelletti.

Dalle 20.30 la festa si sposterà in Carmine e l’evento terminerà alle 23.