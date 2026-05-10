Maclodio, 700mila euro per rendere l’isola ecologica più funzionale

Cambia volto il centro di raccolta rifiuti di Maclodio, che presto sarà reso più sicuro e funzionale. Il Comune ha infatti ufficialmente approvato un progetto di riqualificazione completa dell’area da 695mila euro , pronto ora a passare alla fase di gara per l’affidamento dei lavori.

L’intervento prevede un rinnovamento sia dal punto di vista funzionale sia estetico dell’ isola ecologica . Tra le opere in programma ci sono un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, il rifacimento degli impianti idrici e antincendio, oltre all’installazione di un impianto di videosorveglianza e di una nuova illuminazione per aumentare la sicurezza della zona. Per mettere ordine al centro si è pensato poi al rifacimento completo della pavimentazione e della recinzione con un nuovo cancello di ingresso e un accesso dotato di sbarra .

Anche i cassoni verranno riordinati e riposizionati, con la sostituzione delle rampe deteriorate e la realizzazione di una copertura per il deposito dei rifiuti speciali. Previsti inoltre nuovi contenitori per la raccolta degli indumenti e un ampliamento delle tipologie di materiali conferibili tra i quali anche gli inerti. Per concludere, il progetto prevede la costruzione di una nuova struttura per l’operatore ecologico, dotata di ufficio e servizi igienici.

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I costi

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 695mila euro. Il finanziamento sarà coperto in gran parte tramite un mutuo attivato dal Comune, insieme a risorse comunali derivanti dall’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione 2025 e al contributo di Aprica Spa, società che gestisce il servizio rifiuti e il centro stesso.

«La riqualificazione del centro di raccolta dei rifiuti rappresenta l’attuazione di una visione finalizzata a garantire la massima efficacia e cura per ogni singolo servizio comunale – commenta il sindaco Simone Zanetti –. Il progetto è stato curato al dettaglio. Un territorio comunale ideale è quello nel quale anche la gestione dei rifiuti avviene secondo ordine, efficienza e organizzazione. Si tratta di un ulteriore obiettivo che era stato espresso alla comunità e che, ovviamente, sarà doverosamente conseguito».