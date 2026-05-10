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Maclodio, 700mila euro per rendere l’isola ecologica più funzionale

Il sindaco Zanetti: «Anche la gestione dei rifiuti deve essere fatta secondo ordine, efficienza e organizzazione»
Alice Resconi
Approvato il progetto per la riqualificazione dell'isola ecologica - © www.giornaledibrescia.it
Approvato il progetto per la riqualificazione dell'isola ecologica - © www.giornaledibrescia.it

Cambia volto il centro di raccolta rifiuti di Maclodio, che presto sarà reso più sicuro e funzionale. Il Comune ha infatti ufficialmente approvato un progetto di riqualificazione completa dell’area da 695mila euro, pronto ora a passare alla fase di gara per l’affidamento dei lavori.

Il progetto

L’intervento prevede un rinnovamento sia dal punto di vista funzionale sia estetico dell’isola ecologica. Tra le opere in programma ci sono un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, il rifacimento degli impianti idrici e antincendio, oltre all’installazione di un impianto di videosorveglianza e di una nuova illuminazione per aumentare la sicurezza della zona. Per mettere ordine al centro si è pensato poi al rifacimento completo della pavimentazione e della recinzione con un nuovo cancello di ingresso e un accesso dotato di sbarra.

Anche i cassoni verranno riordinati e riposizionati, con la sostituzione delle rampe deteriorate e la realizzazione di una copertura per il deposito dei rifiuti speciali. Previsti inoltre nuovi contenitori per la raccolta degli indumenti e un ampliamento delle tipologie di materiali conferibili tra i quali anche gli inerti. Per concludere, il progetto prevede la costruzione di una nuova struttura per l’operatore ecologico, dotata di ufficio e servizi igienici.

I costi

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 695mila euro. Il finanziamento sarà coperto in gran parte tramite un mutuo attivato dal Comune, insieme a risorse comunali derivanti dall’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione 2025 e al contributo di Aprica Spa, società che gestisce il servizio rifiuti e il centro stesso.

«La riqualificazione del centro di raccolta dei rifiuti rappresenta l’attuazione di una visione finalizzata a garantire la massima efficacia e cura per ogni singolo servizio comunale – commenta il sindaco Simone Zanetti –. Il progetto è stato curato al dettaglio. Un territorio comunale ideale è quello nel quale anche la gestione dei rifiuti avviene secondo ordine, efficienza e organizzazione. Si tratta di un ulteriore obiettivo che era stato espresso alla comunità e che, ovviamente, sarà doverosamente conseguito».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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isola ecologicalavori di riqualificazionerifiutiMaclodio

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