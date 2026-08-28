Lutto nella Protezione Civile bresciana: addio a Enio Bertoglio

Lo avevamo incontrato nel 2023 in Emilia, immerso sino alle ginocchia nel fango della terribile alluvione del Santerno, quando due metri d’acqua attraversarono all’improvviso il centro storico di Sant’Agata. Enio Bertoglio, scomparso oggi dopo una breve malattia, non si sottraeva al suo ruolo di presidente del Copcr (il Centro Operativo Protezione Civile di Roncadelle) e nelle aree di intervento era sempre in prima linea coi suoi volontari.
Ora che è stato stroncato dalla malattia, la Protezione Civile bresciana piange uno dei suoi pilastri. Enio era infatti un’importante figura: a Travagliato, come rappresentante del CCV (Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Brescia), aveva portato la centralità del coordinamento. In questa veste istituzionale e di gestione provinciale, Bertoglio collaborava e supervisionava le attività e le esercitazioni congiunte dei vari gruppi comunali dell’hinterland e della Franciacorta.
Come referente d’emergenza ha gestito in prima linea importanti snodi logistici della provincia, tra cui l’hub vaccinale di Roncadelle del Covid-19. Ora in molti lo piangono, nel ricordo di un uomo buono e sempre d’esempio per tutti.