Lutto nel calcio bresciano: addio a Renato Streparava, anima del Passirano Camignone

Il Passirano Camignone piange la sua guida, il suo presidente. Si è spento ieri Renato Streparava, 69 anni, dal 2012 primo tifoso della società iscritta alla Seconda categoria.

Streparava era prima di tutto, nella vita, un imprenditore nel settore metalmeccanico, titolare della Olmer, specializzata in lavorazioni meccaniche con sede proprio a Passirano. E del resto Renato viveva fino in fondo il suo paese: mai aveva voluto impegnarsi in politica, perché non amava scontrarsi. La sua anima era quella di un grande mediatore, come lo ricordano ora sia i calciatori sia tutti i dirigenti del Passirano Camignone.

Peraltro la moglie di Renato Streparava, Maria Paoletti, gestisce un negozio di ottica sempre nel comune franciacortino, a conferma del radicamento della famiglia nel territorio. Streparava lascia due figli, Paola e Roberto, e due nipotini. I funerali saranno celebrati nella parrocchiale di Passirano alle ore 17 di lunedì.

Animo imprenditoriale e spirito sportivo, Renato aveva fatto il grande salto nel calcio prima da consigliere del Passirano e poi, dopo la fusione col Camignone, da presidente appunto, a cominciare dal 2012. «Era sempre riuscito a fare andare tutti d’accordo -spiega Domenico Inverardi, ds della società dal 2018 - e dalla sua bocca non sono mai uscite parole contrarie a qualcuno. Questo gli permetteva di mettere a tacere anche eventuali diatribe. Riusciva davvero a trovare la sintesi perfetta, senza scontentare nessuno: una capacità che soltanto i grandi mediatori possiedono».

Puntava sul gruppo, Renato, e di Massimo Bonfadini, allenatore del team, aveva detto nel 2021: «È bravo a costruire grandi gruppi e noi dobbiamo puntare sulle qualità morali della squadra». Aveva inoltre rinforzato il settore giovanile grazie a una solida collaborazione con la FeralpiSalò. Il Passirano Camignone ha deciso di interrompere subito l’intera attività agonistica: ieri la prima squadra ha sospeso gli allenamenti e in generale tutte le squadre, dalla Seconda categoria fino al settore giovanile, non scenderanno in campo in segno di lutto.