Pilati: «La FeralpiSalò è ancora viva e può salvarsi»

Enrico Passerini

Il difensore è tornato dopo l’infortunio: «Torneo molto difficile ma siamo in fiducia»

2 ' di lettura

Alessandro Pilati, centro difensore della FeralpiSalò - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

«La FeralpiSalò non vale il penultimo posto. Contro il Parma abbiamo dimostrato di essere ancora vivi, mettendo anche un po’ di paura alla capolista. Abbiamo commesso qualche errore durante la stagione, ma ora ci siamo e crediamo nella salvezza». Così Alessandro Pilati, centrale difensivo della FeralpiSalò che martedì compirà 24 anni ed è alla seconda stagione sul Garda. In questo campionato ha cominciato da titolare, poi è stato fuori a lungo per uno stiramento. Come va? «Sto abbastanza bene, m