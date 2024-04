Lunedì 15 chiude ancora la Sp38 in località Tignalga a Tremosine

La Sp38 in località Tignalga, riaperta per le festività pasquali per consentire il transito veicolare, rimarrà aperta a senso unico alternato a vista fino a lunedì 15 aprile, giorno in cui verranno ripresi i lavori di completamento dell’intervento e la strada verrà nuovamente chiusa. I cantieri dovrebbero restare aperti fino alla fine di aprile.

I lavori prevedono il riempimento dietro il muro realizzato e la realizzazione del rivestimento con rete di rinforzo mediante la posa di tiranti.

Successivamente verrà realizzato a monte, in corrispondenza del tratto di strada interessato dal dissesto, un cordolo in calcestruzzo armato.