Lumezzane, rinasce il percorso Vita del Passo del Cavallo

Torna come ogni primavera la discussione sullo stato del percorso Vita di Lumezzane, sempre più impraticabile e in attesa di interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione.

Il 2026 porta però una buona notizia: il tratto di viabilità rurale oggi chiuso potrà tornare fruibile grazie ai finanziamento di due progetti di messa in sicurezza lungo la strada del Passo del Cavallo, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale Bee Green Valley.

I due interventi

I due interventi, progettati da Sevat, riguardano la stessa infrastruttura e affrontano le criticità che ne hanno compromesso la percorribilità: la strada è stata chiusa con ordinanza dal 4 aprile 2024. I progetti interessano la viabilità rurale che collega la frazione di Premiano al Passo del Cavallo, parte integrante della Greenway della Valle Trompia.

«Per il bando – dice l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Gnutti – abbiamo utilizzato un pezzo del progetto del percorso vita che aveva un valore di 1 milione di euro. Siamo andati a estrapolare la parte che ci permette di mettere in sicurezza il percorso e quindi poterlo riaprire. Il costo a carico nostro è di 75mila euro, che il 30 aprile in Consiglio comunale provvederemo a mettere a disposizione». L’adeguamento della viabilità rurale Premiano-Passo del Cavallo, comporta un finanziamento di 150mila euro, mentre altri fondi, per 96mila euro, serviranno per la messa in sicurezza della viabilità rurale al Passo del Cavallo.

«Il progetto è unico – ricorda Gnutti – e interviene sul fondo stradale e sui versanti per risolvere le principali cause di rischio: dissesto idrogeologico, instabilità delle scarpate, accumulo di materiale e degrado della sede viabile». Al termine dei lavori, la strada potrà essere riaperta, diventando l’unica via sicura per ciclisti e pedoni che da Premiano vogliono raggiungere il Passo del Cavallo. L’obiettivo è anche restituire funzionalità a un’infrastruttura a servizio della mobilità dolce e del cicloturismo e delle attività di Protezione civile e Antincendio Boschivo.