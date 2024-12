Ludovica Pagani a Elnòs: «Bisogna essere esempi validi»

Terzo appuntamento nello spazio TeenZ del centro commerciale Elnos di Roncadelle con la diretta di radio Bresciasette e un personaggio d’eccezione. Dopo Jolanda Renga e Steven Basalari, questo sabato è stata la volta della dj e influencer Ludovica Pagani. Quattro milioni e mezzo di follower, la prima dj donna a suonare in Egitto, punto di riferimento delle nuove generazioni alle quali parla di sport, musica e fitness.

Pagani prima di essere intervistata da Maddalena Damini e Davide Briosi, che hanno condotto la diretta radiofonica, si è concessa a qualche nostra domanda.

I valori

«Sono molto seguita, è vero – ci ha detto – e sono contenta del percorso che sto facendo, sono sempre emozionata quando incontro chi mi segue. I social ti danno molte possibilità, molte più persone hanno il canale per arrivare agli altri. Questo ha pro e contro. C’è chi si impegna e cresce gradualmente, e chi invece spopola subito, ma per far sì che questo resti un lavoro servono impegno, competenza e studio».

Parlando proprio di studio, Ludovica sta cominciando il percorso per la seconda laurea in psicologia: «È un ambito che mi ha sempre molto incuriosita – ci ha spiegato –, mi piace molto ascoltare le persone, dare consigli. Per me è importantissimo restare aggiornata, impegnarmi per raggiungere un obiettivo. Essere persone preparate, curiose e con valori: queste sono cose per me fondamentali».

Il seguito

La responsabilità, quindi, di essere seguita da così tante persone c’è: «Sento la responsabilità di trasmettere alle persone quello che sono io – ha ammesso Pagani –, quello che mi preoccupa in questo ambiente è che ci siano sempre persone conosciute che abbiano valori. L’età di chi ci segue è varia, ma ci sono anche piccolissimi e sono i più influenzabili. Per questo bisogna tracciare le strade giuste, passare valori buoni ed essere esempi validi».

Ludovica fa tante cose, ma una su tutte le piace di più: «Mi piace suonare, la musica è la mia passione da sempre, poter trasmetter il mio gusto musicale, far divertire le persone, è molto bello. Ci sono ancora poche donne dj in Italia, ma come in tutte le cose noi donne arriviamo con calma e poi conquistiamo tutto».