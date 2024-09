A Elnòs nasce TeenZ, spazio dedicato ai giovani

I colori a blocco di Piet Mondrian fanno da sfondo al nuovo spazio per giovani fra i 13 e i 19 anni –TeenZ – che sta per essere inaugurato a Elnòs Shopping: qui i ragazzi e le ragazze potranno vivere esperienze formative e creative, socializzando in un ambiente rilassante e accogliente, ma anche stimolante.

Il giorno dell’inaugurazione ospite d’onore sarà Jolanda Renga: l’appuntamento è per sabato 28 settembre dalle 15 alle 18.

Il nuovo spazio TeenZ

La nuova area dedicata ai più giovani sarà aperta tutti i sabati pomeriggio da ottobre 2024 a giugno 2025 e proporrà un programma variegato con laboratori, conferenze, talk, mostre, attività di ascolto e supporto, realizzati grazie alla collaborazione con le cooperative sociali La Nuvola Nel Sacco, Il Calabrone e Abibook.

Gli educatori professionisti saranno sempre presenti: accoglieranno e guideranno i ragazzi sia nei momenti di relax e ascolto che nella partecipazione alle attività, che vogliono ispirare i giovani e supportarli nello sviluppo delle loro abilità di comunicazione. Le attività, quindi, stimoleranno il dialogo tra pari così come il confronto intergenerazionale, incoraggiando i ragazzi e le ragazze a essere protagonisti di cambiamenti positivi.

Fra i temi trattati ci saranno la multiculturalità, il rispetto dei diritti, l’attenzione per l’ambiente e il volontariato.

I progetti per le scuole

A partire da febbraio 2025 in collaborazione con il gruppo Editoriale Bresciana (di cui il Giornale di Brescia fa parte) e Cauto, TeenZ proporrà alcuni appuntamenti anche infrasettimanalmente, rivolgendosi nello specifico alle scuole della provincia di Brescia.

L’inaugurazione

L’inaugurazione ufficiale di TeenZ si terrà sabato 28 settembre 2024, con una diretta speciale di Radiobresciasette dalle 15 alle 18, insieme a Maddalena Damini, Davide Briosi e Dave Turetta (oltre che con Jolanda Renga).

«La provincia di Brescia è stata una tra le più colpite dalla Pandemia Covid-19», spiega Giovanni Umberto Marzini, Meeting Place Manager di Elnòs Shopping. «Tra le eredità lasciate da questo evento eccezionale, una tra le più visibili è un più ampio disagio giovanile. In questo nuovo contesto, il nostro impegno costante per creare valore per le comunità locali ci ha portati a una riflessione profonda, insieme a Ikea, sulle possibilità e gli strumenti che possiamo mettere a disposizione, all’interno del nostro meeting place, per rispondere con un esempio positivo di attivazione».

«Dal dialogo con il contesto che ci ospita è nata l’opportunità di offrire ai nostri giovani visitatori un luogo dedicato, dove incontrarsi e trovare sia uno spazio per il proprio tempo libero, sia un megafono credibile per uno storytelling autodiretto e costruttivo», aggiunge Anna Ruzzier, Customer Experience Leader di Elnòs Shopping. «Oltre all’accoglienza, è nostro desiderio proporre un calendario ricco di esperienze, che spazino dalla musica all'arte, dalla formazione all’orientamento, senza trascurare i temi dell’identità e del benessere della persona, della creatività e dell’espressione di sé».