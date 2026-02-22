Luciano Gilli e Nicola Mella, Montichiari perde due fari in pochi giorni

La cittadina, in pochi giorni, ha perso due persone estremamente note, che hanno servito la comunità, l’uno per missione lavorativa e di vita, l’altro per volontariato e attaccamento al territorio. Ieri si sono svolti i funerali di Nicola Mella, agente della Polizia stradale che se n’è andato, a soli 52 anni, a causa di una malattia degenerativa dal decorso repentino. Per diversi anni è stato in forza al distaccamento della Stradale di Montichiari, prima di trasferirsi alla Stradale di Brescia. All’ultimo saluto erano presenti molti colleghi e si è tenuto anche un picchetto d’onore. «Era una persona dedita al suo lavoro, precisa, puntuale nel rispondere ai doveri verso il territorio», così lo ricordano i conoscenti, stringendosi alla moglie Roberta.

Il giorno prima, venerdì, invece, se n’è andato, a 73 anni, Luciano Gilli, anch’egli attivo sul territorio (e per il territorio) come ex consigliere e volontario della Pro loco Montichiari. Nipote della mistica e veggente Pierina Gilli, che era sua zia, Luciano era il perno di una famiglia che è stata molto impegnata nella medesima associazione: in tantissimi hanno manifestato vicinanza alla moglie Cecilia, alla figlia Sonia, al genero Alessandro e ai nipoti. «Grazie per tutto il tempo che hai donato, per le idee, i consigli e i sorrisi», ha commentato la Pro loco Montichiari, il cui presidente rimarca la costante disponibilità di Luciano e della sua famiglia nell’offrirsi per la comunità.

Anche gli amministratori comunali, attuali e del passato, hanno espresso vicinanza ai familiari: «Una persona che si è sempre data da fare per il paese e, per natura innata, senza mai mettersi in mostra», le parole del sindaco Marco Togni per esprimere cordoglio alla famiglia. I funerali sono fissati per domani, partendo dalla Casa funeraria Coffani alle 10.15, per raggiungere la parrocchia di Borgosotto. La famiglia Gilli, anziché fiori, chiede di devolvere offerte all’associazione di Calvisano che si batte per il «Dopo di noi».