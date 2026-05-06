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«Love supreme», la fragranza unisex che si sposa con l’alta pasticceria

Lancio milanese per il profumo bresciano «Love Supreme», della società Evermoon di Acquafredda, abbinato a un dolce della pasticceria Visani di Carpenedolo
Marco Zanetti
La fragranza unisex Love Supreme
La fragranza unisex Love Supreme

Arte ed estro sull’asse Brescia-Milano: così è nata «Love supreme», la nuova fragranza unisex presentata nei giorni scorsi in esclusiva mondiale alla boutique Zhor Parfums di via Montenapoleone, strada del lusso della metropoli ambrosiana.

Nella sua creazione c’è la mano - o, meglio, il naso sopraffino - di due portacolori della nostra provincia: Davide Martini e Stefano Torregiani, fondatori del marchio di profumeria Rito, brand di punta della società Evermoon srl lanciato insieme nel 2020 nella loro amata Acquafredda.

Il business

Da costoro è partito l’input ad elaborare un mix di più essenze, teso «a celebrare l’amore assoluto; verso se stessi, verso gli altri, verso una passione, una vita intera», come si legge nella descrizione sull’etichetta apposta sulla confezione in vetro contraddistinta da una sfumatura che va dal rosso intenso a un rosa opalescente, che infonde l’immancabile tocco di eleganza.

Ma i due bresciani non si sono fermati qui: decisi a mettere a punto una vera esperienza sensoriale per il lancio ufficiale del prodotto, nonché a valorizzare le proprie radici bassaiole, si sono rivolti alla pasticceria Giancarlo Visani di Carpenedolo con la richiesta di sfornare un dolce che sposasse quel mix dato dalle note di testa (litchi, lampone e ciliegia), di quelle di cuore (rosa del Marocco, champagne e mandorla amara) nonché quelle di fondo (ambra, vaniglia Bourbon, cuoio e miele) che si sprigionano una volta aperta la boccetta.

Foglia d’oro

Solleticato e ispirato dalla proposta, il figlio del titolare - Stefano, cresciuto con le mani in pasta nel negozio di famiglia di via Garibaldi - si è così ritirato in laboratorio e ne è uscito con un delizioso cioccolatino decorato con una foglia d’oro commestibile; un pezzo unico, sferico, realizzato per l’occasione e che ha appagato sia il palato che l’occhio di chi l’ha provato: «Si sposa alla perfezione con il profumo» è il complimento più gettonato da chi è riuscito ad assaporarlo. E sono arrivati i meritati applausi dei presenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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