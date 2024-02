Lonely Planet ha dedicato uno speciale al lago di Garda bresciano: il video

Panoramiche sul blu e di borghi, dronate a picco sul porto di Desenzano, scorci tra le viuzze di Salò e i vigneti, istantanee di palazzi e calici di vino. È il lago di Garda bresciano raccontato in un video di 7 minuti e 23 secondi frutto di un lavoro congiunto di Lonely Planet, casa editrice tra le più famose per le guide turistiche, e Visit Brescia.

Voce e volto di «48 ore a Brescia – speciale lago di Garda» è Remo Carulli, autore di Lonely Planet, che porta alla scoperta di un posto definito ricco di «atmosfera mediterranea» e al contempo immerso in spettacolari paesaggi montani.

In pochi minuti viene presentato il clou della sponda bresciana del Benaco: c’è l’offerta culturale – dal Vittoriale degli Italiani all’Heller Garden, dal Martes alla Fondazione Ugo da Como –, c’è l’outdoor con i moltissimi sentieri per il trekking e la bici, sottolineando l’unicità di posti come la ciclopedonale a sbalzo di Limone, la Strada della Forra, la valle delle Cartiere e la Rocca di Manerba. Ci sono gli sport acquatici con il kyte surf a Campione, ma anche la vela e il windsurf. E naturalmente non manca lo spazio per raccontare l’enogastronomia locale, con i suoi piatti accompagnati dai vini rosé della Valtenesi, tutta da gustare tra le stradine curate da boutique e angolini color pastello.

Il video si può vedere qui e su YouTube ed è stato realizzato con la collaborazione del Consorzio Lago di Garda Lombardia e delle realtà turistiche territoriali.