Lonato, galleria San Zeno: il giorno della chiusura

Per ora tutto liscio, perché la galleria San Zeno è aperta: la chiusura è stata posticipata alle 11 di oggi, per consentire lo smaltimento del traffico, anche dei mezzi impegnati nella Fiera di Lonato che si è chiusa ieri sera. Ma attenzione, perché a partire dalle 11 quel tratto di tangenziale sarà chiuso per un anno.

La galleria San Zeno, lo ricordiamo, sarà interessata da lavori di ammodernamento e adeguamento degli impianti tecnologici. L’obiettivo è quello di rendere l’infrastruttura più sicura e moderna, con impianti in grado di garantire migliori standard di efficienza. Ma nel frattempo, i disagi non mancheranno.

La chiusura si articolerà in due fasi

La prima, che durerà circa tre mesi, prevede la chiusura totale della galleria, 24 ore su 24, sia in direzione est che ovest. Poi, per i successivi nove mesi, la galleria sarà chiusa solo nelle ore serali e notturne, dalle 19 alle 7, mentre durante il giorno sarà aperta al traffico. Probabilmente i disagi maggiori si verificheranno nelle ore di traffico più intenso, al mattino e verso sera, quando i flussi veicolari sono più consistenti.

I percorsi alternativi

I lavori sono stati programmati per il periodo invernale, proprio per evitare disagi durante la stagione turistica, ma il traffico sarà comunque deviato su percorsi alternativi. Per chi dovrà affrontare il tratto, sono stati individuati due percorsi alternativi ben segnalati. Il primo, che dura circa 27 minuti, prevede per chi viaggia verso ovest la deviazione alla rotonda del McDonald’s di Desenzano verso Castiglione e, da lì, Montichiari-Fascia d’oro. Il secondo, di 21 minuti, passa per l’autostrada A4 con uscita a Brescia Est.

Anche il Comune di Lonato, che sarà per certo il territorio più coinvolto dal traffico, ha previsto un percorso alternativo (viaggiando verso est, uscita a Bedizzole-Ex Faeco e direzione Padenghe-Barcuzzi), ma anche una lunga serie di limitazioni per il traffico pesante: divieti e svolte obbligate pensate per tutelare il centro storico soprattutto e le vie limitrofe. Le indicazioni dettagliate sono già disponibili sul sito del Comune.