Lonato, controlli delle forze dell’ordine ai cantieri Tav

Controlli antimafia nei cantieri della Tav a Lonato del Garda, per scongiurare possibili infiltrazioni. Ispezione effettuata mediante il monitoraggio dei flussi di manodopera e svolgendo anche verifiche sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’operazione

All’operazione, disposta dal prefetto Andrea Polichetti, hanno partecipato i componenti del Gruppo Interforze antimafia istituito presso la Prefettura: si tratta del Centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Brescia, che ha coordinato l’attività ispettiva, della Questura, dei Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brescia, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia, insieme all’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e del Comando provinciale dei Vigli del Fuoco.

Il protocollo

Per la realizzazione della tratta Brescia-Verona è stato stipulato, il 26 luglio 2019, uno specifico protocollo di legalità tra le Prefetture di Brescia e Verona, Rfi, Italferr (oggi Fs Engineering) e il Consorzio Cepav Due, incaricato della progettazione e dei lavori sulla tratta.

Le parole del prefetto

«Grazie al lavoro congiunto dei partecipanti istituzionali è stato possibile assicurare l’azione di legalità su un’area chiave per la realizzazione di un’infrastruttura strategica – spiega il prefetto -destinata ad avere ricadute non solo sulla provincia bresciana ma sull’intero territorio lombardo».