Lograto, multa milionaria a un’azienda: il Comune sistema Villa Morando

Lo scorso autunno una sorpresa per le casse comunali di Lograto: 5 milioni di euro arrivati da un’entrata straordinaria, frutto di una sanzione per illecito amministrativo comminata a un’azienda del territorio. Una cifra molto importante che, come aveva assicurato il sindaco Gianandrea Telò, avrebbe consentito di avviare una serie di interventi per migliorare il volto del paese, sia attraverso la realizzazione di opere pubbliche sia con una manutenzione ancora più puntuale e diffusa del territorio, a beneficio di tutta la comunità.

Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono i lavori che negli ultimi giorni hanno interessato il parco di villa Morando, dove sono stati sistemati i vialetti e sostituite diverse panchine ormai deteriorate dal tempo e dagli agenti atmosferici. «L’esigenza della riqualificazione è stata individuata già da tempo – commenta il primo cittadino –. Si tratta di un intervento che rientra nel più ampio piano di manutenzione del territorio: abbiamo appena concluso anche i lavori sull’illuminazione in via Godi e avviato quelli su alcuni alloggi comunali». In particolare, i vialetti del parco risultavano ormai poco vivibili: in diversi punti si erano formate zone con acqua stagnante, mentre la crescita di erba e la presenza di terra rendevano poco agevole il passaggio e compromettevano anche l’aspetto estetico dell’area.

L’intervento

Uno dei vialetti di Villa Morando a Lograto

L’intervento ha previsto una scarifica superficiale con la rimozione di circa 10 centimetri di terreno, seguita dal compattamento del fondo e dalla posa di un telo anti-crescita per limitare lo sviluppo delle erbacce. A completare l’opera è stata la stesura di uno strato di ghiaietto di Botticino, per un investimento di circa 29mila euro.

È stata portata avanti inoltre la sostituzione delle panchine: le vecchie sedute in legno, ormai rotte e usurate, sono state rimpiazzate con delle nuove realizzate in plastica riciclata, un materiale più resistente ma esteticamente simile al legno. In totale sono state sostituite 13 panchine in diverse zone del paese e, con lo stesso materiale riciclabile, è stata rinnovata anche la staccionata nell’area Navate, completata con corde in canapa, per una spesa di circa 12mila euro.