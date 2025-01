Lograto, Villa Morando torna a respirare grazie a 120 nuovi alberi

Alice Resconi

I carpini piantumati hanno rimpiazzato le piante danneggiate e cadute per i temporali

2 ' di lettura

I nuovi alberi a Villa Morando © www.giornaledibrescia.it

Il polmone verde di Lograto, il parco di Villa Morando, è tornato a respirare grazie a 120 nuovi carpini. «Il parco rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità, il luogo dove tutti i logratesi si riconoscono – sottolinea il sindaco Gianandrea Telò –. Per questo è fondamentale che si mantenga in ottime condizioni per rispettarne la bellezza ed essenza». Priorità Negli scorsi giorni infatti i vari alberi caduti, spezzati o danneggiati a causa dei forti temporali sono stati sostituiti. Anch