Lograto, fiamme dall’auto al macchinario: distrutto autolavaggio
È accaduto stanotte in via Martiri della Libertà. Restano da capire le cause che hanno innescato l’incendio
La carcassa dell'auto all'interno dell'autolavaggio distrutto dalle fiamme - © www.giornaledibrescia.it
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Incendio a Lograto nella notte. Un autolavaggio è andato distrutto in seguito alle fiamme che si sono propagate da un’auto, anch’essa divorata dalle fiamme.
È accaduto intorno alle 2 della scorsa notte in via Martiri della Libertà. Immediata la chiamata alla centrale operativa dei Vigili del fuoco che sul posto hanno fatto intervenire la squadra di Orzinuovi. Dopo un paio di ore l’incendio era domato. Restano da capire le cause che hanno innescato le fiamme.
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