Lograto, cantiere natalizio nelle scuole per eliminare muffa e gradini

Con l’inizio del nuovo anno, a Lograto, arrivano anche scuole più sicure, funzionali e gradevoli dal punto di vista estetico. L’Amministrazione comunale ha deciso infatti di sfruttare la pausa natalizia per intervenire sia alle elementari sia alle medie limitando così i disagi per studenti, insegnanti e famiglie e consentendo al contempo di consegnare ambienti rinnovati già con l’inizio delle lezioni.

«I lavori, necessari in entrambe le strutture, sono stati programmati da tempo per rispondere a esigenze a noi note – commenta il sindaco Gianandrea Telò –. Intervenire durante la chiusura delle scuole ci ha permesso di operare in sicurezza, senza ostacolare le attività didattiche e senza creare disagi a chi frequenta quotidianamente questi spazi».

Alla primaria

Per quanto riguarda la scuola elementare, il progetto già concluso, ha riguardato principalmente l’ingresso della struttura. In precedenza, per accedere all’ampia zona d’accoglienza, i bambini dovevano scendere alcuni gradini che rappresentavano un potenziale rischio di incidenti.

Pavimentazione sistemata - © www.giornaledibrescia.it

Con i lavori, dunque, i gradini sono stati rimossi e la pavimentazione rialzata e portata a livello, rendendo l’ingresso più sicuro e accessibile a tutti: «Era un intervento necessario per garantire la sicurezza dei bambini – conferma il sindaco –. Ora l’area di accoglienza è completamente priva di pericoli e anche il personale scolastico può lavorare in modo più tranquillo».

Alla secondaria

Alla scuola media invece sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria sull’auditorium. La parete esterna della struttura era infatti compromessa a causa di muffe, umidità e infiltrazioni, problemi che non solo deturpavano l’aspetto dell’edificio, ma potevano anche rappresentare un rischio per la salute di chi frequenta la scuola.

Il progetto prevede il risanamento della parete e la sua ritinteggiatura: interventi che garantiranno durata, sicurezza e decoro estetico. «Garantire la manutenzione degli edifici comunali è un dovere dell’Amministrazione - conclude il primo cittadino -. Investire nella sicurezza e nella cura delle scuole significa proteggere i nostri ragazzi, ma anche valorizzare il patrimonio pubblico a beneficio dell’intera comunità».