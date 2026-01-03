Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Lograto, cantiere natalizio nelle scuole per eliminare muffa e gradini

Alice Resconi
L’Amministrazione ha sfruttato le vacanze natalizie per intervenire sia alle elementari sia alle medie limitando così i disagi per studenti: lavori finiti prima del riavvio delle lezioni
Rampe al posto dei gradini nella scuola di Lograto - © www.giornaledibrescia.it
Rampe al posto dei gradini nella scuola di Lograto - © www.giornaledibrescia.it
AA

Con l’inizio del nuovo anno, a Lograto, arrivano anche scuole più sicure, funzionali e gradevoli dal punto di vista estetico. L’Amministrazione comunale ha deciso infatti di sfruttare la pausa natalizia per intervenire sia alle elementari sia alle medie limitando così i disagi per studenti, insegnanti e famiglie e consentendo al contempo di consegnare ambienti rinnovati già con l’inizio delle lezioni.

«I lavori, necessari in entrambe le strutture, sono stati programmati da tempo per rispondere a esigenze a noi note – commenta il sindaco Gianandrea Telò –. Intervenire durante la chiusura delle scuole ci ha permesso di operare in sicurezza, senza ostacolare le attività didattiche e senza creare disagi a chi frequenta quotidianamente questi spazi».

Alla primaria

Per quanto riguarda la scuola elementare, il progetto già concluso, ha riguardato principalmente l’ingresso della struttura. In precedenza, per accedere all’ampia zona d’accoglienza, i bambini dovevano scendere alcuni gradini che rappresentavano un potenziale rischio di incidenti.

Pavimentazione sistemata - © www.giornaledibrescia.it
Pavimentazione sistemata - © www.giornaledibrescia.it

Con i lavori, dunque, i gradini sono stati rimossi e la pavimentazione rialzata e portata a livello, rendendo l’ingresso più sicuro e accessibile a tutti: «Era un intervento necessario per garantire la sicurezza dei bambini – conferma il sindaco –. Ora l’area di accoglienza è completamente priva di pericoli e anche il personale scolastico può lavorare in modo più tranquillo».

Alla secondaria

Alla scuola media invece sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria sull’auditorium. La parete esterna della struttura era infatti compromessa a causa di muffe, umidità e infiltrazioni, problemi che non solo deturpavano l’aspetto dell’edificio, ma potevano anche rappresentare un rischio per la salute di chi frequenta la scuola.

Il progetto prevede il risanamento della parete e la sua ritinteggiatura: interventi che garantiranno durata, sicurezza e decoro estetico. «Garantire la manutenzione degli edifici comunali è un dovere dell’Amministrazione - conclude il primo cittadino -. Investire nella sicurezza e nella cura delle scuole significa proteggere i nostri ragazzi, ma anche valorizzare il patrimonio pubblico a beneficio dell’intera comunità».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
lavoriscuolaprimariamedievanace di NataleLograto
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario