Logistica nel mirino: dopo Sda, spaccata alla sede FedEx

I ladri puntavano alla cassaforte, ma sono stati interrotti dal suono delle sirene di allarme

La sede FedEx in via Stessano a Brescia - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Tecnica e obiettivi coincidono. Due indizi che portano chi indaga a pensare che con tutta probabilità si tratta della stessa banda. Dopo che il 25 ottobre era stata aperta e svuotata la cassaforte della Sda di via Bainsizza, un altra agenzia di spedizioni ha avuto la visita dei ladri che, per fortuna, non sono riusciti a portare a termine il colpo. Nella notte tra venerdì e sabato infatti è stato il deposito della FedEx di via Stassano, nella zona industriale, a finire nel mirino dei ladri. Ladr