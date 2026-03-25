Loggia Ungheria, accordo coi pm di Brescia: Amara patteggia 2 anni

L'ex avvocato esterno dell'Eni Piero Amara ha ottenuto un accordo con la Procura di Brescia, già formalizzato davanti al gip, per ottenere un patteggiamento a due anni per le dichiarazioni ai pm milanesi, sull'asserita «Loggia Ungheria». Dichiarazioni ritenute calunniose nei confronti di 66 parti civili.

Con l'accordo – scrive Il Corriere della Sera – formalizzato a sorpresa tra Amara e la Procura di Brescia di fatto il legale otterrebbe una pena che potrà scontare con una misura alternativa al carcere. Amara dopo aver finito di scontare 3 anni e 8 mesi patteggiati nel 2019 per altre vicende a Roma e Messina, e che ha poi «collezionato una serie di assoluzioni come imputato o di condanne di persone da lui accusate», scrive il quotidiano, ora chiede di patteggiare, evitando un processo dal percorso tortuoso, rimbalzato per competenza tra Perugia, Milano e Brescia, e destinato alla prescrizione visto che a oltre 6 anni dai fatti ancora non si è alla richiesta di rinvio a giudizio.

Leggi anche Da Di Pietro a Davigo, quando Brescia giudica i magistrati di Milano

Amara e il procuratore bresciano Francesco Prete con il pm Donato Greco, hanno depositato al gip Stefano Franchioni l'istanza con l'accordo dei pm sull'applicazione della pena di 2 anni per calunnia nei cinque verbali tra il 6 dicembre 2019 e l'11 gennaio 2020 ai pm milanesi Laura Pedio e Paolo Storari: calunnia di 66 personalità (un premier, ministri, imprenditori, comandanti di GdF e Cc, vertici di Consulta e Cassazione e Csm, alti magistrati e persino un segretario di Stato vaticano) indicate «disponibili a contribuire allo scopo dell'associazione segreta Ungheria» vietata dalla legge Anselmi.

Se il gip riterrà congruo l'accordo, per i 66 non vi sarà risarcimento ma solo la via delle cause civili. Per quanto riguarda la Loggia Ungheria, a Perugia nel 2023 la gip Angela Avila, archiviò su richiesta del pm Raffaele Cantone l'accusa di associazione segreta per Amara e altre 8 persone.