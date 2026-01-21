Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Loggia Ungheria, per la corte «Davigo violò l’obbligo del riserbo»

Le motivazioni della corte d’appello di Brescia: «I verbali erano coperti dal segreto»
Piercamillo Davigo al processo d'appello di Brescia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Piercamillo Davigo al processo d'appello di Brescia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

«Piercamillo Davigo, ex componente del Csm, consegnando ad alcuni suoi colleghi all’interno dello stesso Consiglio i verbali su una presunta loggia Ungheria da lui ricevuti dal pm di Milano Paolo Storari, il quale chiedeva di essere tutelato per via di un freno posto dai suoi capi alle indagini sulle dichiarazioni dell’avvocato siciliano, avrebbe violato sia «quei doveri di riserbo e di silenzio che (…) gli erano specificamente imposti dal suo ruolo», sia «le disposizioni circolari (…) che, in ipotesi, se fossero state seguite, come si è visto avrebbero certamente impedito la divulgazione di quelle propalazioni».

Lo scrive la corte d’appello di Brescia nelle motivazioni del processo «bis» con cui è stata confermata la condanna a un anno e tre mesi per l’ex pm del pool Mani Pulite, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio. Per i giudici il «punto fermo» è che i contenuti delle dichiarazioni di Amara erano «oggetto di un’indagine coperta dal segreto investigativo» e «dall’obbligo del segreto».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Piercamillo Davigologgia Ungheria
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario