Loggia, approvata la variazione di bilancio: avanzo di 883mila euro

La commissione Bilancio ha approvato la variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, illustrata dall’assessore Marco Garza.

In dettaglio

Per quanto riguarda la parte corrente e le entrate «viene applicato un avanzo di amministrazione di 883mila euro – spiega Garza –. Ci sono poi 291 euro di adeguamento dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale, 1,9 milioni per l’accoglienza di minori stranieri e 270mila euro per le scuole dell’infanzia».

Sul fronte della spesa, «1 milione e 400mila euro sono la restante quota della spending review – prosegue l’assessore –, 2 milioni 331mila euro sono stanziamenti per la spesa del personale, 1 milione e 278mila per le scuole dell’infanzia convenzionate e 3,2 milioni per l’adeguamento dei servizi residenziali e semi residenziali per i minori stranieri».

Nella parte in conto capitale tra le entrate ci sono 1,5 milioni del bando Pnrr per investimenti in cybersecurity e 2 milioni e 800mila euro per il bando cultura dell’Istituto credito sportivo.

Previsione per il triennio

In commissione è stato illustrato anche il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Per il prossimo anno si prevedono entrate correnti per 352,8 milioni di euro, mentre la spesa corrente sarà di 360,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti, invece, nel 2025 l’Amministrazione investirà 12,3 milioni per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento antisismico degli edifici scolastici, stessa cifra per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, mentre saranno 10,5 i milioni riservati all’edilizia abitativa pubblica.

Le entrate extratributarie previste dalla Loggia per il 2025 ammontano a 152,9 milioni di euro, ai quali si aggiungono però alcuni milioni in più che arriveranno da A2A.

I tagli da Roma

Garza ha precisato: «Ci saranno ulteriori sforbiciate da Roma per gli enti locali. Dovremo fronteggiare ulteriori costi per il personale. Abbiamo quindi formulato previsioni prudenti, confermato le politiche tributarie senza incrementi sulla tassazione e orientato la spesa verso gli obiettivi di mandato. Abbiamo mantenuto altro anche il livello di investimenti».

In commissione infine è stata illustrata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024-2028. Rispetto al Dup sono stati aggiornati alcuni contenuti della programmazione ed è stata introdotta una nuova modalità di scrittura per renderlo più snello.

L’aggiornamento

Il vicesindaco Federico Manzoni è entrato nel merito dell’aggiornamento del piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari. «Abbiamo perfezionato la cessione del diritto di superficie a Avis del terreno su cui sorge la sede provinciale dell’associazione. Che quindi ora è proprietaria anche del terreno. Sulla cascina Maggia era previsto che l’ambito principale dove c’era parte alberghiera e ristorativa chiusa dal Covid entrasse nel piano di concessione di valorizzazione. La togliamo dal piano perché la inseriamo in una coprogettazione di tipo sociale».