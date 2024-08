Lo Sport al Parco piace sempre di più: 9.500 presenze quest’anno

Sono state circa 9.500 le presenze registrate all’edizione 2024 di Sport al Parco, la rassegna organizzata dall’assessorato alla Partecipazione del Comune di Brescia che ha consentito ai cittadini di praticare attività sportive gratuitamente nei 21 parchi cittadini.

Dal 3 giugno al 3 agosto molti hanno preso parte ai 55 appuntamenti settimanali, che fra le novità di quest’anno proponevano anche il Sup e il Dragonboat (sperimentati da 236 persone al Parco del Canneto). I numeri, informa la Loggia, sono in crescita costante rispetto agli anni precedenti: nel 2023 le presenze erano state 8.888, nel 2022 6.760.

Ma non è stata l’unica novità. Quest’anno, infatti, i bresciani hanno potuto beneficiare di due nuovi spazi: si tratta del parco Margherita Bravi di via Torricella di Sotto, in cui è stato praticato pilates da quasi 300 persone, e del Viridarium di Santa Giulia, nel quale oltre 500 persone si sono dedicate al Tai Chi. I corsi sono stati gestiti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Liberavventura e da Uisp Brescia.

«Il valore di questa iniziativa non è esclusivamente di natura sportiva», ha detto l’assessore Valter Muchetti. «L’attività fisica negli spazi verdi cittadini, infatti, non soltanto fa bene alla salute ma consente alle persone di fare nuove amicizie e di socializzare: è quindi un validissimo strumento per rendere i quartieri più vivi, più partecipati e più sicuri. Per questo, nei prossimi anni, vogliamo fare ancora di più, ampliando il palinsesto di Sport al Parco: un appuntamento estivo ormai consolidato che, negli ultimi anni, ha raccolto sempre più il consenso dei nostri concittadini».