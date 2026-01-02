Giornale di Brescia
Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento

La novità dal primo gennaio. Il servizio rimane gratuito per il primo anno, dal secondo si dovranno pagare 6 euro all’anno. Come funziona e per chi resta free
L'accesso con Spid
Dal primo gennaio lo Spid di Poste Italiane – Sistema pubblico d’identità digitale – che consente ai cittadini e alle imprese di accedere con un’unica password a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti diventa a pagamento. Il servizio rimane gratuito per il primo anno.

A partire dal secondo è previsto un contributo annuale di 6 euro per la funzionalità di accesso ai servizi che espongono il logo SPID. Il pagamento può essere effettuato online, dal portale posteid.poste.it, oppure in Ufficio Postale.

Il servizio rimane gratuito per:

  • minorenni;
  • cittadini con almeno 75 anni di età;
  • residenti all'estero;
  • titolari del servizio PosteID Spid ad uso professionale.

  • Rinnovo online

Si può rinnovare online con una carta di pagamento; in alternativa, alla pagina dedicata e rinnovare senza accedere all’area personale; questo metodo è utile anche per aiutare un altro titolare a rinnovare la sua identità.

Rinnovo in Ufficio Postale

In qualsiasi Ufficio Postale comunicando il Codice Fiscale o quello del titolare dell’identità per si richiede il rinnovo dell’accesso. Non serve presentare alcun documento e, se si richiede il rinnovo per un’altra persona, non è necessaria la sua presenza. Un operatore si occuperà della procedura.

Cosa succede se non si effettua il pagamento

Se non si rinnova la funzionalità di accesso ai servizi Spid, l’identità digitale PosteID rimane comunque attiva per 24 mesi dall’ultimo accesso, in conformità con quanto previsto dalle condizioni generali di servizio.

Durante questo periodo, tuttavia, non si potrà accedere ai servizi Spid, poiché la funzionalità di accesso risulterà temporaneamente sospesa. Si potrà riattivarla in qualsiasi momento effettuando il pagamento del corrispettivo annuale. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
SpidPoste italiane
