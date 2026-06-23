Lite per una ragazza, 29enne attacca due uomini con le forbici: arrestato

Lo scorso maggio l’uomo avrebbe aggredito un 21enne e un 20enne: una delle vittime era legata sentimentalmente a sua sorella

23 giugno 2026 1 ' di lettura

L'arma utilizzata sarebbe un paio di forbici Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti accoltellamentoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...