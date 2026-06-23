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Lite per una ragazza, 29enne attacca due uomini con le forbici: arrestato

Lo scorso maggio l’uomo avrebbe aggredito un 21enne e un 20enne: una delle vittime era legata sentimentalmente a sua sorella
L'arma utilizzata sarebbe un paio di forbici
L'arma utilizzata sarebbe un paio di forbici

Un 29enne italiano, disoccupato, senza fissa dimora e con precedenti è stato arrestato dai carabinieri di Brescia con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per il ferimento a coltellate di due giovani avvenuto lo scorso 27 maggio in un appartamento della città.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito con un paio di forbici un 21enne di origine salvadoregna e un 20enne romeno all’interno della propria abitazione. Alla base dell’episodio vi sarebbero dissidi legati alla relazione sentimentale tra la sorella dell’indagato e una delle vittime.

Il 21enne è stato colpito all’addome ed è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Il secondo giovane, intervenuto per soccorrere l’amico e tentare di fermare l’aggressore, è stato ferito alla schiena.

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