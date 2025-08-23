Giornale di Brescia
Lite nel parcheggio e calci mentre è a terra: ragazzo ricoverato

Paolo Bertoli
La rissa si è verificata in via Sorbanella alle 5 di mattina: la situazione viene monitorata con attenzione dal punto di vista medico
L'ospedale Civile di Brescia © www.giornaledibrescia.it
Un ragazzo è ricoverato in neurochirurgia al Civile dopo essere stato colpito alla testa nel corso di una rissa che si è verificata in un parcheggio di via Sorbanella alle 5 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stata una lite nel piazzale, che si trova a poca distanza dalla discoteca Molo che aveva già chiuso da tempo, e uno dei contendenti sarebbe stato colpito con un calcio mentre si trovava a terra.

Medici e infermieri del soccorso sanitario, intervenuti insieme alla Polizia di Stato, hanno trasferito in ospedale. La Questura è al lavoro per identificare tutte le persone che hanno preso parte alla lite e i motivi che l'hanno scatenata. La situazione viene monitorata con attenzione dal punto di vista medico.

