Lite degenera nel sangue, giornata movimentata in via Sardegna

Un giornata movimentata in via Sardegna, in città, dove è in corso la Brescia street parade. Diversi gli interventi da parte di Polizia di Stato, carabinieri e Polizia locale per episodi di violenza o malori causati da intossicazioni. L’episodio più grave è avvenuto in serata, dove un uomo di circa 35 anni è stato soccorso per una ferita seria. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ma carabinieri e agenti stanno facendo luce sull’episodio per capire se sia stata usata un’arma bianca nella lite degenerata nel sangue. Da chiarire, ovviamente, se le persone coinvolte si trovassero lì per la festa – e parata politica – organizzata da Smash Repression Brescia.