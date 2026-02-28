L’ultimo saluto al Lio Bar nella notte delle festa che non c’è stata

Niente bassi in lontananza, nessun via vai dalla porticina che affaccia su via Togni. Come annunciato nei giorni scorsi dal proprietario del Lio Bar, Lino Torreggiani, la festa di chiusura dello storico locale è stata annullata.

Ma sono comunque diverse le persone che hanno deciso di trascorrere un'ultima serata sulle rotaie davanti al Lio in compagnia di amici e amiche. Birre portate da casa, sigarette e chiacchiere sono le protagoniste dell'addio silenzioso che i bresciani stanno dando in questa serata mite lungo i binari.

Mentre si scrive (alle 23.30 di sabato) sono una dozzina le macchine parcheggiate fuori lungo il marciapiede, come è sempre stato, e una trentina le persone presenti davanti al Lio.