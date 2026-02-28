Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

L’ultimo saluto al Lio Bar nella notte delle festa che non c’è stata

Barbara Fenotti
Nonostante la chiusura anticipata del locale di via Togni, diverse persone si sono comunque ritrovate sui binari per salutare un pezzo di storia di Brescia
  • Persone sui binari a Lio
    Persone sui binari al Lio - © www.giornaledibrescia.it
  • Persone sui binari a Lio
    Persone sui binari al Lio - © www.giornaledibrescia.it
  • Persone sui binari a Lio
    Persone sui binari al Lio - © www.giornaledibrescia.it
  • Persone sui binari a Lio
    Persone sui binari al Lio - © www.giornaledibrescia.it
AA

Niente bassi in lontananza, nessun via vai dalla porticina che affaccia su via Togni. Come annunciato nei giorni scorsi dal proprietario del Lio Bar, Lino Torreggiani, la festa di chiusura dello storico locale è stata annullata.

Ma sono comunque diverse le persone che hanno deciso di trascorrere un'ultima serata sulle rotaie davanti al Lio in compagnia di amici e amiche. Birre portate da casa, sigarette e chiacchiere sono le protagoniste dell'addio silenzioso che i bresciani stanno dando in questa serata mite lungo i binari.

Mentre si scrive (alle 23.30 di sabato) sono una dozzina le macchine parcheggiate fuori lungo il marciapiede, come è sempre stato, e una trentina le persone presenti davanti al Lio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Lio BarbinariBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario