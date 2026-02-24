Il Lio Bar ha chiuso definitivamente: niente festa d’addio

La festa d’addio di sabato 28 febbraio non si farà. E il locale resterà vuoto anche venerdì. Chiude così definitivamente il Lio Bar, senza poter festeggiare l’ultima notte insieme ai clienti più affezionati e a chi sui binari ha passato molte delle sue serate.

«Una scelta dolorosa, ma inevitabile», spiega il proprietario Lino Torreggiani. Nelle ultime ore le persone attese per la festa d’addio sono aumentate a dismisura: all’orizzonte si profilavano dunque possibili problemi di sicurezza. La Proprietà ha scelto così la strada più responsabile, annullando la serata e decidendo di tenere chiuso anche venerdì.