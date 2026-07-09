Limone sul Garda, luglio tra fuochi d’artificio e musica

Luglio accende l’estate di Limone sul Garda tra fuochi d’artificio e musica sul lago. Lo spettacolo pirotecnico, in programma domenica 12 sul lungolago Marconi, è uno degli eventi clou della programmazione, ricchissima di proposte, del mese di luglio.
Lo spettacolo pirotecnico è in programma alle 22. Il golfo su cui si affaccia il borgo di Limone e le montagne che lo circondano specchiandosi nel lago faranno da cornice a uno show di luci e colori in uno degli angoli più suggestivi del lago di Garda.
L’attesa dei fuochi, come sempre, sarà allietata da musica dal vivo sul lungolago. Le sette note saranno poi protagoniste di tante altre serate.
Le serate di musica
Domenica 5 luglio alle 21 sul lungolago Marconi imperdibile concerto dei The Club Abba, tribute band che renderà omaggio alla celebre formazione svedese. Un concerto per rivivere i grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni, da Dancing Queen a Mamma Mia, in un’atmosfera di festa sotto le stelle del Garda.
Sabato 11 luglio spazio alla classica con il Vivaldi International Project in «Il Grande Barocco Veneziano». Il concerto, in programma alle 21 sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Benedetto in occasione della festa del patrono, proporrà pagine di Vivaldi, Tartini e Marcelli, riportando nel cuore del paese le sonorità della grande tradizione veneziana.
Sabato 18, in Piazzetta Borgo alle 21, il Damiana Dellantonio Quartet proporrà il concerto «Standards Jazz», una serata dedicata ai grandi classici del repertorio jazzistico.
Ancora jazz sabato 25 alle 21, ma questa volta la musica prenderà letteralmente il largo con «Jazz Cruise», concerto a bordo del veliero Circe in navigazione tra il Porto Vecchio e il lungolago Marconi.
Le proposte musicali di luglio si chiuderanno martedì 28 alle 21 sul lungolago con EuroBalkan, un incontro tra musiche dei Balcani e del Mediterraneo, tra tradizione e innovazione, world music, jazz e improvvisazione.